تخصيص أزيد من 188 مليون دج كإعانات مالية للأسر المعوزة بميلة

إستفادت3054 عائلة معوزة موزعة،بولاية ميلة في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المعظم، من الإعانة المالية المحددة بـ6000 دج لكل عائلة

و أوضحت مصالح الولاية، بأنه تم تخصيص مبلغ مالي يفوق الـ 188 مليون و 500 ألف دج

حيث تم تحويله للعائلات المعوزة المستفيدة منه، في شكل إعانات مالية مباشرة عبر الحسابات البريدية الجارية،أوعن طريق حوالات شخصية.

في إطار العملية التي إستحدثتها وزارة الداخلية عوضا عن صيغة الطرود الغذائية التي كان معمولا بها سابقا.

وأضاف المصدر بأنه قد تم تخصيص المبلغ الموجه لهذه العملية التضامنية من خلال إعانات ساهمت بها السلطات الولائية والبلديات

بالإضافة إلى وزارة التضامن الوطني وبمساهمة أيضا من وزارة الطاقة عن طريق مؤسساتها الكبرى .