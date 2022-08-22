تخصيص أزيد من 8 ملايير سنتيم لتسوية مستحقات هذه الفئة من الفنانين

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في بيان له عن صب مستحقات الفنانين المؤدين للمصنفات الدرامية الخاصة بالاستنساخ (DVD. VCD) وهي مستحقات عالقة منذ عدة سنوات.

وكشف الديوان أن العملية أسفرت عن قائمة أولى تضم 528 فنان مؤدي. و57 من أصحاب الحقوق (الورثة). بمبلغ اجمالي يفوق 08 ملايير سنتيم. وهي متواصلة كما سيتم قريبا الإفراج عن قائمة المنتجين المستفيدين.

هذا وذكر الديوان بتسكيل لجنة تقنية مختصة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لدراسة كل الملفات. وتسويتها نظرا لتعقد العملية من الناحية التقنية حيث تعود المستحقات العالقة لسنة 2001.

كما ان اشغال الللجنة لا تزال متواصلة على قدم وساق لتسوية كل الملفات العالقة.

وفي ذات البيان الذي نشره الديوان عبر حسابه على الفيسوك دعا كل الممثلين و الممثلات الذين شاركوا في أعمال درامية تم استنساخها بطريقة شرعية و مصرح بها لدى الديوان التقرب من مصالحه و التصريح باعمالهم كفناني أداء لتسوية وضعيتهم.