كشف مدير البيئة، بوزارة البيئة رضوان بن الطاهر، أن الوزارة خصصت مبلغ مالي قدر بـ500 مليار سنتيم، لإنشاء 48 “دارا للبيئة” على المستوى الوطني في أفاق 2020.

وخلال ملتقى وطني لإطارات دار البيئة نظم برئاسة وزيرة البيئ فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم السبت، بمقر دائرتها الوزارية.

أكد بن طاهر، على أهمية هذه الدور لما لها من دور فعال في توجيه إطارات البيئة على المستوى المحلي لتجسيد السياسة البيئية التي تنشدها الوزارة.

موضحا، أن عدد دور البيئة التي إستلمت سيتصاعد من 26 حاليا، إلى36 خلال 2019 إلى أن يبلغ 48 في أفاق 2020 لتعمم بذلك على مستوى كل التراب الوطني.