تخصيص أكثر من 7 مليار دج لتهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، من ولاية عنابة، أن السلطات خصصت أكثر من 7 مليار دينار جزائري للتكفل بعمليات تهيئة واعادة تاهيل الفضاءات الشاطئية.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2025، رفقة وزراء القطاعات المعنية المرافقين له. أكد مراد أنه تم تسجيل زيادة في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الملف والتي فاقت نسبتها 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط.

وقال وزير الداخلية، “موسم الاصطياف ينطلق من هنا من عنابة وبالموازاة عبر كافة ولايات الوطن، ونعمل ليكون موسم الاصطياف. في مستوى تطلعات مواطنينا”.

كما أكد أن اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، عكفت على توفير الشروط المثلى لسير موسم الاصطياف. وتحسين ظروف استقبال المصطافين. مشيرا أنه تم الايعاز لولاة الجمهورية قصد حشد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية والمالية. الكفيلة بضمان التحضير الجديد لهذا الحدث الهام.

و شمل التحضير لموسم الاصطياف عديد الجوانب من خلال تهيئة الفضاءات العمومية التي يرتادها المصطافون. والحرص على جاهزية كل المرافق السياحية والخدماتية علاوة على عمليات تهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة. وكذا ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتكييف مخططاتها مع متطلبات هذا الموسم، حسب ما أكد وزير الداخلية.

طالع أيضا:

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور