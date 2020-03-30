تخصيص إعانة مالية من صندوق الزكاة لمكافحة كورونا

صادق أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالزكاة، على تخصيص إعانة مالية من صندوق الزكاة، يتم صبها في الحساب الخيري الموجه لدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا.

وقد انعقد اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالزكاة، لمناقشة إسهام صندوق الزكاة في الجهد الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، سيما في المناطق التي تعيش حجرا صحيا كليا أو جزئيا.

كما تم تخصيص مبلغ مالي من الصندوق الوطني للزكاة دعما للفئات الهشة بالولايات التي مسها الحجر الكلي أو الجزئي عن طريق حسابات صندوق الزكاة بهذه الولايات.

ودعت اللجنة، اللجان الولائية والقاعدية لصندوق الزكاة إلى التنازل عن نسبتها المقدرة بـ 10.5 % لصالح الفقراء والمساكين في كل ولايات الوطن.

كما ثمنت اللجنة، الهبة التضامنية للشعب الجزائري، داعية المحسنين والمزكين إلى بذل المزيد من العطاء والتكافل مع هاته الفئات.