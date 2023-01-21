قناة النهار تخصيص إمتحان ترقية للأستاذة ريحانة بن شية في المستشفى الجامعي بقلم قناة النهار نشر في 21 جانفي 2023 - 11:40 إمتحان ترقية شارك غرِّد أرسل 38 0 تخصيص إمتحان ترقية للأستاذة ريحانة بن شية في المستشفى الجامعي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sYcyS اقرأ أيضا عبد الله هنين: هذا هو الفرق بين القراءة السريعة والقراءة بسرعة قناة النهار 04 جانفي "شاهد.. إيتو يلتقي جهيد زفيزف "بالأحضان قناة النهار 15 جانفي الأمين العام للكاف: تسمية ملعب نيلسون مانديلا تبرهن على التضامن بين الشعوب الإفريقية قناة النهار 09 جانفي بعد طول إنتظار..عودة الأمطار الغزيرة و الثلوج بهذه المناطق قناة النهار 18 جانفي طالع هابط: بعد الحالة الكارثية وضياع المياه بواد سوف .. الوزير رخروخ يتدخل قناة النهار 01 جانفي دراوي : تجاوزنا المباراة الأولى بنجاح..ونحضر كما ينبغي لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي زين عامر: رغم التأهل إلا أن الفوز في المباراة الثالثة ضرورية لكسب ثقة أكثر قناة النهار 20 جانفي المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي .. مشتلة نوابغ الجزائر قناة النهار 11 جانفي "الأمين العام للكاف :" بطولة الشان مهمّة لدى الكاف قناة النهار 11 جانفي أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين قناة النهار 14 جانفي