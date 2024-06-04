تخصيص بنك معلوماتي لتسهيل مهام فروع البعثة الجزائرية للتكفل بالحجاج

يقوم فرع البرمجيات والاعلام والمعلوماتية بنشر كل ما يتعلق ببرنامج الرحلات القادمة من الجزائر الى مكة المكرمة. متابعة لرحلات الحجاج القادمين من منفذي جدة والمدينة المنورة. حيث تم رقمنة كل المعلومات لتسهيل من مهمة مختلف فروع البعثة الجزائرية بمكة لتمكينها من التكفل الأفضل بالحجيج.

وأكد يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة مكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، في تصريح لمبعوث الإذاعة الجزائرية بالبقاع المقدسة. أنه تم تعليق شاشة عملاقة ببهو الفندق لتمكين جميع فروع البعثة من اخذ كل المعلومات والترتيبات والاستعدادات المسبقة. سواء ما تعلق بتهيئة الغرف ومراقبة الحالة الصحية للحجاج خاصة أصحاب الامراض المزمنة، وكبار السن إلى جانب الارشاد الديني.

وستمكن هذه الشاشة العملاقة من تسهيل عمل كل فروع البعثة الجزائرية في تنفيذ مهمتها ميدانيا بأخذ كل المعلومات.

كما أبرز يوسف بارود أن هذا البنك المعلوماتي، يسهل لحجاجنا الميامين اللقاءات العائلية ويمكن ذويهم من متابعة رحلة الحجاج من مطارات الجزائر إلى غاية مقرات اقاماتهم بمكة المكرمة.

وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الحجاج الجزائريين بمركز مكة المكرمة قد بلغ إلى غاية اليوم أكثر من 13000 حاج وحاجة موزعين على 50 رحلة، 35 رحلة منظمة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، بتعداد وصل الى9609حاج وحاجة، 15رحلة منظمة من طرف الوكالات السياحية بتعداد3498حاج وحاجة، في انتظار وصول مايقارب1000حاجا وحاجة، من منفذي جدة والمدينة المنورة.