تخصيص “حافلات الشواطئ” لنقل المواطنين بالعاصمة

أطلق الديوان الوطني الجزائري للسياحة onat، عملية خاصة بفصل الصيف، والمتمثلة في تخصيص حافلات لنقل المواطنين من وإلى شواطئ البحر على مستوى ولاية الجزائر، كولاية نموذجية لتعمم لولايات ساحلية أخرى.

وجاء ذلك، تطبيقا لتوجيهات وزير السياحة، الرامية لتشجيع السياحة الداخلية، وتطوير وترقية النقل السياحي.

وتأتي هذه العملية بغرض السماح للمواطنين بالتمتع بالشواطئ طيلة موسم الصيف والتنقل للشواطئ مع احترام البروتوكول الصحي وكذا الحد من حوادث المرور المتزايدة في فصل الصيف.

وحسب بيان للوزارة، ستعطى إشارة انطلاق هذه العملية يوم الجمعة القادمة، من محطتي أول ماي وساحة الشهداء وستكون الوجهة إلى مختلف شواطئ ولاية الجزائر، الغربية منها زرالدة، وسيدي فرج، والشرقية إلى كل من شاطئي قادوس وطرفاية.

وقامت مؤسسة اونات بوضع عروض خاصة وأسعار تنافسية وجد معقولة خاصة بالعائلات والشباب، قصد تقديم أفضل العروض للمواطنين.