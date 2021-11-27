تخصيص رقم هاتفي لتلقي ومتابعة مكالمات أفراد الجالية المقيمة ببلجيكا واللوكسمبورغ

أعلنت القنصلية العامة ببروكسل عن تخصيص رقم خاص لتلقي ومتابعة مكالمات أفراد الجالية المقيمة ببلجيكا واللوكسمبورغ.

ويأتي هذا في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالرفع من مستوى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج. وبسط الحماية القنصلية في حالات المساس بحقوقهم والحيلولة دون أي تصرف يمس بأمنهم وكرامتهم.

كما تم تخصيص هذا الخط الهاتفي لتلقي ومتابعة مكالمات أفراد الجالية الوطنية المقيمة ببلجيكا واللوكسمبورغ. المتضمنة شكاويهم وانشغالاتهم المتعلقة بالحالات الاستعجالية والمعاناة التي تستوجب تدخلا سريعا وفعالا.