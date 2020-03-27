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تخصيص طائرة تجارية لترحيل الرعايا الكنديين المتواجدين في الجزائر

الوطني
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تخصيص طائرة تجارية لترحيل الرعايا الكنديين المتواجدين في الجزائر
بقلم نسرين محفوف

سيتم تخصيص طائرة تجارية لترحيل الرعايا الكنديين المتواجدين في الجزائر، حسب ما كشفه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شومباني، على أن يحدد موعدها لاحقا.

ودعا سفير كندا لدى الجزائر، كريستوفر ويليكي، اليوم الجمعة، في تغريدة على تويتر، الراغبين في العودة الى كندا، للتسجيل في خدمة الطوارئ عبر الموقع الالكتروني.

للإشارة، خدمة الطوارئ التي اعتمدتها الحكومة الكندية مجانية، حيث تسمح بإلابلاغ عن مواطنيها المتواجدين بحالة الطوارئ في الخارج أو في المنزل.

وتتيح هذه الخدمة أيضًا تلقي معلومات مهمة قبل أو أثناء كارثة طبيعية أو اضطرابات مدنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796665

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