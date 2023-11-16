تخصيص طائرة شحن بمطار هواري بومدين لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج

أعلن وزير النقل، يوسف شرفة، عن تخصيص طائرة شحن، على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. موجهة خصيصا لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج.

وأضاف وزير النقل في تصريح “لوأج”، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مرافقة قطاع النقل للديناميكية الجديدة التي تعرفها الصادرات الوطنية خارج المحروقات. مشيرا إلى أنه وفي إطار مرافقة المصدّرين وترقية الصادرات خارج المحروقات. خصوصا السلع والمواد القابلة للتخزين، تم تجهيز طائرة من نوع “بوينغ”، على مستوى مطار الجزائر الدولي، موجهة خصيصا لنقل المنتجات الوطنية نحو الخارج. مبرزا أن الطائرة “جاهزة للإنطلاق في أي وقت ونحو أي وجهة، لاسيما الدول الآسيوية و الأوروبية”.

وبخصوص أسعار الشحن على متن هذه الطائرة، أكد الوزير أنها “معقولة” وتحدد طبقا لوزن المواد المصدرة والاتجاه. مشيرا إلى أن مرافقة عمليات التصدير تتم أيضا عن طريق البواخر. مضيفا أن هنالك باخرة ستنطلق اليوم الخميس، نحو كينيا، محمّلة بمنتجات وطنية موجهة للتصدير.