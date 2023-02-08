تخصيص عائدات نصف نهائي كأس قطر لضحايا زلزال تركيا وسوريا

قررت مؤسسة دوري نجوم قطر، تخصيص عائدات بيع تذاكر نصف نهائي كأس قطر، لضحايا زلزال تركيا وسوريا.

ونشرت مؤسسة نجوم قطر، اليوم الأربعاء، بيانا، أكدت فيه تخصيص عائدات مباراة نصف نهائي كأس قطر لضحايا زلزال تركيا وسوريا.

كما أوضحت ذات الهيئة، بأن هذه المبادرة، تأتي ضمن حرصها على القيام بدورها في نطاق المسؤولية الاجتماعية.

ودعت مؤسسة نجوم قطر في ختام بيانها، كافة الجماهير للمشاركة من خلال شراء التذاكر وحضور المباراة لدعم هذه المبادرة.

يذكر أن نصف نهائي كأس قطر، مقرر غدا الخميس بملعب “جاسم بن حمد”، سيجمع في مباراته الأولى ناديي السد، والعربي، فيما ينشط المباراة الثانية فريقي الدحيل، والوكرة.