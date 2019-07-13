تخصيص مخيمات صيفية لفائدة 1150 طفل من ولاية عين الدفلى

أشرف مدير الإدارة المحلية، رئيس الديوان بالنيابة، بتكليف من والي عيد الدفلى، اليوم السبت، على إعطاء إشارة إنطلاق الفوج الأول من الدفعة المتوجهة إلى المخيم الصيفي ببلدية أزفون، ولاية تيزي وزو.

وقد قدر تعداد المستفيدين بــ 250 طفل من 13 جويلية إلى 24 جويلية، من ضمن 36 بلدية.

مع العلم أن الدورة الثانية برمجت يوم 24 جويلية إلى 05 أوت، لـ250 طفل ، والدورة الثالثة برمجت يوم 13 أوت إلى غاية 24 أوت.

كما أنه تم برمجت دورات أخرى بمخيم العوانة، بولاية جيجل، أي بمجموع 1150 طفل، الذين تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و14 سنة، خلال هذه الدورات.

وأوصى مدير الإدارة المحلية، الطاقم المرافق والمؤطرين، بالحرص على سلامة، صحة وأمن أطفال الولاية، باعتبارهم وديعة إلى حين عودتهم إلى أهاليهم .

حيث جهزت لهذه الرحلة حقائب خاصة بالإصطياف مخصصة للأطفال، كما وفر لهم أكثر من60 مؤطر، من بينهم أطباء وممرضين وأخصائيين نفسانيين.

وكانت مديرية الشباب و الرياضة قد نظمت، تحسبا لإنطلاق موسم الإصطياف 2019 تربصا تكوينيا لفائدة المنشطين بمراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.

وسيستفيد هؤلاء الأطفال خلال فترة إقامتهم بالمركز من برامج تثقيفية وأنشطة تربوية وترفيهية متنوعة.