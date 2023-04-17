تخصيص مكاتب جديدة بمطار الجزائر.. وهذه مهامها

وضع مطار الجزائر تحت تصرف المسافرين عدة نقاط مخصصة للاستقبال، الاستعلامات، التوجيه والشكاوى على مستوى المحطة 01 والمحطة الغربية.

وتقوم نقاط الاستقبال والاستعلامات هذه بتزويد المسافرين بكل المعلومات الخاصة بمطار الجزائر.

كما ستكون مضيفات الاستقبال تحت تصرف المسافرين لإرشادهم إبلاغكم وتلبية طلباتهم وجعل سفرهم في مطار الجزائر مريح للغاية.

وتم وضع تحت تصرف المسافرين أيضا سجل لتدوين شكاويهم لمعالجتها وكذا لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتتواجد نقاط الاستعلامات على مستوى المحطات كالاتي:

المحطة الغربية

-مكتبين (02) للاستعلامات، التوجيهوالشكاوى على مستوى فضاء البهو العمومي منطقة الذهاب.

-مكتب (01) للاستعلامات والتوجيه على مستوى منطقة الركوب.

-مكتب (01) للاستعلامات، التوجيه والشكاوى على مستوى منطقة الوصول (بعد إجراءات شرطة الحدود \الجمارك).

-مكتب استعلامات على مستوى منطقة الوصول الفضاء العمومي.

المحطة 01

-مكتب مركزي (01) للاستعلامات والشكاوى على مستوى البهو العمومي.

-مكتبين (02) للتوجيه على مستوى البهو 01 والبهو02.

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