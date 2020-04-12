تخصيص منتزه الصابلات لإستقبال سيارات “الفوريار” المخالفة للحجر بالعاصمة

كشف المدير العام لديوان الحظائر بالعاصمة، عن تخصيص حظيرة السيارات بمنتزه الصابلات، لاستقبال السيارات المحجوزة تبعا لمخالفات الحجر الصحي بالعاصمة.

وقال إلياس قمقاني لوكالة الأنباء، أنه ونظرا لامتلاء المحاشر التي تحجز فيها السيارات المخالفة للقوانين، وبأمر من والي العاصمة، تم تخصيص حظيرة منتزه الصابلات التي تتسع لأزيد من 1200 سيارة لاستقبال سيارات المخالفين.

وأورد ذات المتحدث، أنه تم تسخير أكثر من 32 عون أمن على مستوى حظيرة الصابلات إلى جانب التواجد الدائم لأفراد الأمن الحضري، من أجل تأمين الموقع.

وتسلط على الخاضعين لإجراء حجز السيارات في المحشر، عقوبة دفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 دج بالنسبة لسيارات الوزن الخفيف، و4.000 دج لسيارات الوزن الثقيل، وذلك لمدة أقصاها شهر، حسب ذات المسؤول.