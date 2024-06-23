تخصيص منصة خاصة لتسهيل المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية

قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع منصة خاصة عبر موقعها الرسمي لتسهيل عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وحسب ما أورده اليوم الأحد بيان للهيئة ذاتها، فإن، هذه المنصة التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https:\\rdv2024.ina-elections.dz/rdv_tesdik, تتيح للراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات الاكتتاب حجز موعد للتقدم من أجل المصادقة على ذات الاستمارات خارج ساعات العمل المنصوص عليها في القرار المعدل, المتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها.

وعليه “وفور تسجيل طلب موعد من قبل المعنيين, سيتم الاتصال بهم من أجل تأكيده وتحديد الموعد في نفس اليوم من أجل مباشرة عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية المعنية”. يضيف البيان.