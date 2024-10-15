أكد مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي لدى وزارة الصحة، موهوب مسعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات الطبية وقاعات الانتظار على المستوى الوطني.

وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي بالجزائر.

وأوضح مسعودي، خلال عرض قدمه في لقاء حول “الرقمنة والاستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا”، بحضور وزير الصحة، عبد الحق سايحي. أنه “في مرحلة أولى، يتم من خلال المنصة ذاتها تنظيم طوابير الانتظار وتصنيف المرضى حسب درجة الخطورة. علاوة على رقمنة مسار المريض داخل تلك المصالح”.

وأضاف أنه “يمكن للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونياً مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر المنصة ذاتها، وإمكانية رقمنة الوصفات الطبية”.

أما المرحلة الثانية، فتتعلق بـ “استخدام الملف الطبي الإلكتروني داخل المصالح الصحية”.