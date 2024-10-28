تخصيص نقاط بيع بالجملة لمادة البيض بالأسواق الجهوية التابعة لمجمع “ماقرو”

شرعت المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بتخصيص نقاط بيع بالجملة لمادة البيض.

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وحسب ما جاء في تعليمة موجهة إلى المدراء ومسيري أسواق الجملة التابعة لمؤسسة “ماقرو”. فإن نقاط بيع بالجملة لمادة البيض تم تخصيصها على مستوى الأسواق الجهوية التابعة للمجمع.

وأفادت التعليمة بأن القرار يهدف لتشجيع المنتجين وتمكينهم من تسويق هذه المادة الاستهلاكية بشكل مباشر دون وسطاء. بما يساهم في استقرار أسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.