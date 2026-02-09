تخصيص 1.47 مليار دينار لمنحة رمضان لفائدة العائلات المعوزة

كشف سفيان عبد النور، المفتش المركزي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن تخصيص غلاف مالي بـ1.47 مليار دينار. وهذا في اطار المنحة المالية المقدرة بـ 10 آلاف دينار لفائدة العائلات المعوزة في شهر رمضان.

وأوضح عبد النور أن الإدارة المركزية للوزارة تحرص على تحويل وصرف هذه المنحة بصفة استباقية قبل حلول شهر رمضان. لتمكين العائلات المستفيدة من اقتناء حاجياتها في ظروف ملائمة تحفظ كرامتها.

وأكد المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن التحضيرات الخاصة ببرنامج التضامن خلال شهر رمضان تمت وفق رؤية استراتيجية جديدة. تحت شعار “من التدخلات الظرفية إلى الاستباقية”، وتشمل جملة من التدابير والإجراءات المؤسساتية. التي تهدف إلى ضمان فعالية واستدامة النشاطات الاجتماعية، خاصة خلال شهر رمضان. الذي يعد محطة روحية واجتماعية مركزية لدى الجزائريين، تتعزز فيها قيم التضامن والتكافل.

وفيما يخص مطاعم الرحمة، أوضح المفتش المركزي أن المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن تشرف على تأطير فتح هذه المطاعم. عبر مختلف ولايات الوطن. وفق أحكام وإجراءات قانونية وتنظيمية مضبوطة.

وأضاف أن طلبات الجمعيات والمحسنين تدرس من الجوانب القانونية والرقابية والصحية قبل منح التراخيص. مع تسخير أطباء خلايا التضامن الجوارية لمراقبة الشروط الصحية، تفاديًا لحالات التسمم الغذائي. وبما ينسجم مع توجه الدولة الرامي إلى تنظيم العمل التضامني وضمان شفافيته وفعاليته.

