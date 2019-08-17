تخصيص 1.5 ٪ من المناصب في وزارة العمل لــــذوي الاحتيــــاجـــات الخــــاصـــة

قال، أول أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،بأن قطاعه سيوظف نسبة 1.5 من المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبهذا تجاوز القانون الذي يقول 1 من المئة، وأشارإلى أن الوزيرالأول كلّف دائرته الوزارية بإعداد مخطط عمل طموح.

و ذلك لحث الشباب على إنشاء مؤسسات مقولاتية صغيرة تهتم بالبيئة وإطارها العام.

بالاستعانة بمختلف أجهزة وإعانات تشغيل الشباب، والذي سيكون جاهزا في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير خلال لقائه مع إطارات الولاية في بومرداس، على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية للشباب .

مع تحسين ظروف استقبالهم والتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل.

هذا، وقد تم معاينة الوكالة المحلية للتشغيل الثنية ولاية بومرداس، مقر الوكالة الولائية لصندوق CNAS.

حيث شدد خلال الزيارة على ضرورة ضمان خدمة عمومية وتعزيزعمليات المراقبة الطبية، وترشيد النفقات في مجال استهلاك الدواء والعطل المرضية.

وهذا من دون المساس بحق المواطن في التغطية والحماية الاجتماعية،كما كانت فرصة للاستماع لانشغالات المواطنين بخصوص الخدمات التي يوفرها الصندوق.

بهدف تحسينها وتطويرها، بعدها عرّج لتفقد مقر وكالة الصندوق الوطني للتقاعد CNR.

أين أكد على أهمية الاستقبال الحسن والتكفل التام والكامل بانشغالات المتقاعدين.

معترفا أن خدمة هذه الفئة من المجتمع ما هي إلا رد للجميل على السنوات الطويلة التي قضوها في العمل من أجل الوطن.

من جهة أخرى، شدد الوزير على متابعة موضوع الأموال الزائدة التي يتم صرفها في بعض الحالات.

حيث يتعين تكثيف وبذل المزيد من الجهود في مجال عصرنة وتحسين سيرالملفات من خلال التحسيس والتوعية لفائدة المستفدين من الأداءات.

وتعزيز التعاون ما بين الإدارات بما فيها صندوقي CNAS وCASNOS والسجل الوطني الرقمي للحالة المدنية.