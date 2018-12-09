تخصيص 10 آلاف تذكرة لمباراة اتحاد العاصمة والمريخ السوداني

الرياضة
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تخصيص 10 آلاف تذكرة لمباراة اتحاد العاصمة والمريخ السوداني
بقلم كريم تيغرمت

خصصت إدارة ملعب “05 جويلية”، 10 آلاف تذكرة، خاصة بالمباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة بالضيف نادي المريخ السوداني.

وصرح مدير ملعب “05 جويلية”، محمد حاج علي، لتلفزيون “النهار”: “خصصنا 10 آلاف تذكرة، تحسبا لهذه المباراة، بسعر 300 دينار جزائري للتذكرة الواحدة”.

وبخصوص أرضية الملعب، أكد محمد حاج علي: “مدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي، عاين أرضية ملعب “05 جويلية”، أكد رضاه عن الحالة التي تتواجد عليها”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيستظيف نادي المريخ السوداني، غدا الإثنين، لحساب مباراة العودة من الدور الـ16 للبطولة العربية.


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