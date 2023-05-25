تخصيص 10 حافلات لنقل أنصار شباب بلوزداد إلى قسنطينة

كشفت إدارة شباب بلوزداد عن تخصيص 10 حافلات لضمان تنقل أنصار الفريق بشكل مجاني إلى مدينة قسنطينة.

وقالت أن الرحلة ستنطلق صبيحة اللقاء في حدود الساعة 08:45 دقيقة من أمام ملعب 20 أوت بالعناصر.

كما قالت أن العودة ستكون على متن نفس الحافلات ومباشرة بعد نهاية اللقاء، بشرط إظهار تذكرة اللقاء قبل الصعود إلى الحافلة المخصّصة.

يذكر، أن المباراة ستجري يوم السبت المقبل بمدينة الجسور المعلّقة “ملعب الشهيد حملاوي” ضد نادي نجم مقرة في اطار نصف نهائي كأس الجزائر.

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