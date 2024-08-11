تخصيص 10 طائرات قاذفة للمياه.. تسجيل 31 حريقا خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 31 حريقا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. أين تم تخصيص طائرات قاذفة للمياه من أجل إخماد الحرائق.

وأضافت الحماية المدنية، أن إخماد الحرائق بولايتي ببجاية وتيزي وزو متواصلا. أين تم تخصيص 6 أرتال متنقلة ومفرزة جهوية. بالإضافة كذلك إلى 10 طائرات قاذفة للمياه لحماية القرى والتجمعات السكنية القريبة من مواقف النيران المشتعلة.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه تم تسجيل حرائق على مستوى تيزي وزو، بجاية، تيسمسيلت، سوق اهراس، سكيكدة، جيجيل، المسيلة، وعين الدفلى.