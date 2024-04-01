تخصيص 109 سفن للصيد في أعالي البحار

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, اليوم, عن تخصيص 109 سفينة يتجاوز طولها 24 متر للصيد في أعالي البحار برسم السنة الجارية، منها 34 لصيد التونة الحمراء.

وعقب زيارة تفقد ومعاينة لقطاعه بولابة بومرداس صرح بداني للصحافة أنه و لتشجيع الصيد في أعالي البحار.

وأضاف بداني انه يوجد حاليا 11 سفينة أخرى يتجاوز طولها 35 مترا محل إنجاز لأول مرة في الجزائر، من ضمنها سفينة بطول 42 متر تنجز حاليا بورشات ولاية الشلف.

وأشار بداني إلى أن العمل جار حاليا لاستيراد سفن كبيرة يزيد طولها عن 40 متر, وكذا لحجز أماكن لرسو هذه السفن حتى تعمل في ظروف جيدة.

كما لفت الوزير إلى إتمام إنجاز جهاز “اعتماد مكتسبات الخبرة” الموجه للصيادين الذين يمارسون الحرفة منذ سنوات دون شهادات حيث تم وضع هذا الجهاز لفائدتهم على مستوى هياكل التكوين “للسماح لهم بممارسة النشاط بكل أريحية”.