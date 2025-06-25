تخصيص 12 مليار دينار لتهيئة الشواطئ

كشف مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلقاسم بوزيدي. عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان إنجاح موسم الاصطياف لسنة 2025.

وأضاف بلقاسم بوزيدي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم رصد غلاف مالي معتبر بلغ 12 مليار دينار جزائري، لتجهيز الشواطئ والمحيط الساحلي. 7 ملايير منها مخصصة لتهيئة الشواطئ و05 ملايير لإعادة تأهيل الواجهات البحرية للبلديات الساحلية للولايات الـ14 بالوطن. مضيفا أن هذه المخصصات المالية وجهت لربط الشواطئ بشبكات المياه، وكذا فتح الطرقات، وتهيئة الأرصفة، الإنارة العمومية. بالإضافة كذلك إلى تحضير المساحات الخاصة بالاستغلال السياحي مع التشديد على الالتزام بمعايير الجودة في الأشغال وتأمين الفضاءات السياحية والنقل والترفيه.

وفي إطار توسيع العرض السياحي، كشف بلقاسم، عن إرتفاع عدد الشواطئ المفتوحة للسباحة هذا الموسم إلى 462 شاطئًا، بزيادة 14 شاطئًا مقارنة بالعام الماضي. مضيفا أن السلطات المحلية أعادت تهيئة شواطئ كانت مغلقة لأسباب تتعلق بصعوبة الوصول. أو لعدم توفر المرافق الأساسية مثل الممرات وشبكات الهاتف والمياه.

مجانية الولوج للشواطئ

كما أشار المتحدث في سياق ذي صلة، إلى تكريس مبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ للمصطافين. إلتزامًا بأحكام القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها وكذا تعليمات رئيس الجمهورية الصارمة في هذا المجال . مضيفا أن الخدمات المقدّمة داخل هذه الفضاءات ليست مجانية، بل مؤطرة بدفاتر شروط ضمن عقود امتياز مع مستثمرين خواص وتنص على وجوب إشهار الأسعار المطبقة لضمان الشفافية ، وتشمل هذه الخدمات مواقف السيارات، المحلات التجارية، المقاهي، وبعض المساحات المستغلة سياحيًا.

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