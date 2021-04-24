تخصيص 1200 مليار سنتيم لشراء اللقاح المضاد لكورونا

خصصت الحكومة مبلغ يفوق 12 مليار دينار موجهة لاقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19, حسب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-143, الصادر في 15 أفريل والموقع من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

ويقضي المرسوم بتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ووفقا لهذا النص فسيتم تخضصيص اعتماد قدره 12.737.461.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2021

كما سيتم منح مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد-19 “.

وكان وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، قد أكد في عدة مناسبات أنه سيتم تخصيص غلاف مالي “هام” لعملية شراء اللقاحات.