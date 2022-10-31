تخصيص 123 فيلا فاخرة لضيوف الجزائر وهذه تفاصيل الإقامة

خصصت الجزائر لقادة العرب المشاركون في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 123 فيلا فاخرة لإقامتهم .

وجاء في تقرير التلفزيون العمومي الذي نشر امس إستضافة ضيوف الجزائر في إقامة الساحل “موريتي سابقا”. اين تم تخصيص لهم 123 فيلا فاخرة تتوفر على كل المرافق العصرية.

ووفقا لذات التقرير إقامة الدولة الساحل تتوفر على كل وسائل الرحة كما تتوفر على 3 مطاعم اين سيقدم لضيوف الجزائر أطباقا جزائرية تقليدية. بالإضافة إلى 3 مسابح داخلية وخارجية.

هذا ويوجد في ذات الإقامة على مهبط خاص لطائرة الهيليكوبتر وهو قريب من قصر الامم بنادي الصنوبر. حيث تم تجهيزه مؤخرا لنقل الوقود.