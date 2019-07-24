تخصيص 15 نقطة لبيع أضاحي العيد بولاية عنابة

تحسبا لاستقبال عيد الأضحى المبارك قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة بتخصيص 15 نقطة لبيع الأضاحي.

موزعة عبر مختلف دوائر عنابة بمنطقة بوزيزي بلدية سرايدي، وحي برواقة ببلدية سيرايدي.

_ دائرة الحجار على مستوى المزرعة النموذجية شايبي العربي ببلدية الحجار، التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين.

السوق الأسبوعي لبلدية الحجار، السوق الأسبوعي “حي القنطرة”، حي الشعيبة سيدي عمار، حي دراجي رجم بلدية سيدي عمار.

_ دائرة عين الباردة على مستوى السوق الأسبوعي لبلدية عين الباردة، منطقة عزيزي أحمد ببلدية الشرفة.

_ دائرة برحال على مستوى السوق الأسبوعي لبلدية برحال.

_ دائرة البوني على مستوى سوق الازدهار بوخميرة بحي سيدي سالم بلدية البوني، والمزرعة النموذجية خرازة ببلدية البوني.

_ دائرة شطايبي على مستوى السوق الأسبوعي لبلدية شطايبي.