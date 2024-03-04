تخصيص 1500 تذكرة لجمهور الشباب في مواجهة الكأس أمام “الجياسكا”

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة الدور 32 من منافسة الكأس.

والتي ستُجرى بملعب 1 نوفمبر، أمام شبيبة القبائل، يوم غد الثلاثاء، بداية من الساعة السادسة مساءً.

وحسب بيان إدارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فإن عملية بيع تذاكر المواجهة، ستنطلق صبيحة الغد بداية من الساعة التاسعة صباحًا بأكشاك ملعب أول نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

كما أوضح بيان الإدارة، أنه تم تخصيص 1500 تذكرة لأنصار الشباب وبمبلغ قُدر بـ400 دج.