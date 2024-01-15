تخصيص 2 مليار دينار لإعادة تهيئة محطة التطهير بالكرمة بوهران

كشف وزير الري طه دربال مساء اليوم بولاية وهران أن غلافا ماليا قيمته 2 مليار دج سيخصص لإعادة تهيئة محطة تطهير المياه المستعملة بالكرمة جنوب وهران.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى نفس المحطة، اكد الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تزويد محيط ملاتة الفلاحي الذي تزيد مساحته عن 6.000 هكتار بالمزيد من المياه الموجهة للسقي.

وأكد الزير أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات بإعادة التأهيل ورفع الطاقة الإنتاجية لمحطات وأنظمة التصفية المتواجدة على كامل التراب الوطني. بالإضافة إلى انجاز مشاريع تمكن من تحسين جانب التطهير وانتاج كميات اضافية من المياه المصفاة لاستعمالها في عدة مجالات خاصة الزراعة و الصناعة.

واضاف دربال أن تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة إضافة إلى تحلية مياه البحر تعتبر “أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها بلادنا من أجل مواجهة الشح المائي الذي أصبح سمة تميز دول حوض البحر الأبيض المتوسط”.

ويعتبر مشروع إعادة التهئية يشمل شطرين، يخص الأول قناة للضخ على مسافة 9 كلم، تستلزم غلافا ماليا قدره 1.5 مليار دج، فيما يتعلق الشطر الثاني بتزويد المحطة بتجهيزات، مما يكلف زهاء 0.5 مليار دج.

وتزود المحطة التي تقدر طاقتها النظرية ب 270.000 متر مكعب في اليوم، محيط ملاتة ب 20.000 متر مكعب في اليوم، حيث ينتظر أن يرفع مشروع اعادة تهيئتها من هذه الكمية.