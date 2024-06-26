تخصيص 20 ألف تذكرة لجمهور شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في نهائي الكأس
بقلم عزيز طالبي
أعلنت “الفاف” في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 20 ألف تذكرة لكل من جمهور شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر.
كما حددت سعر التذكرة بـ 500 دج، على أن يتم الشروع في عميلة البيع في 2 و 3 جويلية المقبل، في انتظار الإعلان عن تفاصيل البيع في وقت لاحق.
وقالت الفاف أن النهائي سيجري يوم 5 جويلية بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الرابعة مساء. وستكون الفرصة مواتية للانصار للدخول للملعب بداية من الـ 10:00 سا صباحا.
كما ختم بيان الفاف، أنه تم تخصيص المنعرج الشمالي لجماهير شباب بلوزداد.
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