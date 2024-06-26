تخصيص 20 ألف تذكرة لجمهور شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في نهائي الكأس

أعلنت “الفاف” في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 20 ألف تذكرة لكل من جمهور شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر.

كما حددت سعر التذكرة بـ 500 دج، على أن يتم الشروع في عميلة البيع في 2 و 3 جويلية المقبل، في انتظار الإعلان عن تفاصيل البيع في وقت لاحق.

وقالت الفاف أن النهائي سيجري يوم 5 جويلية بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الرابعة مساء. وستكون الفرصة مواتية للانصار للدخول للملعب بداية من الـ 10:00 سا صباحا.

كما ختم بيان الفاف، أنه تم تخصيص المنعرج الشمالي لجماهير شباب بلوزداد.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-