تخصيص 227 ألف هكتار لتطوير الزراعة الإستراتيجية بالمناطق الصحراوية

كشف المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تيفاني. عن تخصيص 227 ألف هكتار لتطوير الزراعة الإستراتيجية في المناطق الصحراوية.

وقال تيفاني خلال تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح”، للقناة الأولى، أن المحافظة العقارية الثالثة تشمل 8 ولايات جديدة وهي أدرار، ورقلة، تيميمون، المنيعة، جنات، اليزي، تقرت والاغواط.

وأشار تيفاني، إلى أنه في إطار تطوير الزراعة الإستراتيجية تم إطلاق أمس المنصة الإلكترونية التي تمكن جميع المهتمين بمجال الإستثمار في مجال الفلاحة تقديم طلباتهم. مضيفا أن هذه المنصة الإلكترونية تدخل في إطار عملية رقمنة القطاع ولتبسيط الإجراءات وعملية التسجيل. وهو ما سيساهم في دراسة الملفات وضبط القوائم بكل شفافية.

كما كشف المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم إطلاق محفظتين عقاريتين الأولى بحجم 134 ألف هكتار. والثانية بحجم 97 ألف هكتار. مؤكدا أنه تم تسليم منح العقارات لعدة مستثمرين، بالنسبة للمحفظة العقارية الأولى شملت 140 مستفيد وفي والثانية 77 مستفيد.

وبخصوص المزارع النمودجية، أوضح تيفاني أنه تم إحصاء 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني. تابعة لعدة مجمعات صناعية تحت الوصاية”. مشيرا إلى أن هذه المجمعات الصناعية تملك مزارع نموذجية، منها من هي موجهة للإنتاج النباتي وللأعلاف وأخرى للإنتاج الحيواني”.

كما أضاف أن هذه المزارع النموذجية وظيفتها مواكبة حاجيات السوق والعمل على استقرار وفرة المواد لإحداث التوازن.

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