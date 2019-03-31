تخصيص 230 مليون دينار لانجاز مشاريع تنموية في معسكر

استفادت ولاية معسكر من 230 مليون دينار، لإنجاز مجموعة من المشاريع، التي ترمي الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ببلدية سيق.

وقال بومايدة ملياني نصر الدين رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيق أن الميزانية رصدت للتكفل بأشغال إعادة الاعتبار لـ19 مدرسة ابتدائية تحتاج لتجديد .

بالاضافة الى تهيئة الإنارة العمومية بالشوارع الرئيسية للمدينة ، الى جانب إنجاز 5 ملاعب جوارية مغطاة بالعشب الاصطناعي .

كما حظيت بعض أحياء البلدية بتجديد لشبكة صرف المياه المستعملة، وشبكة الماء الصالحة للشرب.

في حين خصصت بلدية سيق جزء من ميزانيتها، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، في مدرستين إبتدائيتين.

واعتبرتهما مشروعين نموذجيين، في انتظار تعميم العملية على باقي المؤسسات التربوية.