تخصيص 260 فضاء للطلبة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة

قال نائب عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، المكلّف بالدراسات، نور الدين باليتم، أنه تم تخصيص 260 فضاء لفائدة الطلبة الجامعيين لتمكنيهم من تطوير أفكارهم المبتكرة وتجسيدها من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.

وقال باليتم، خلال يوم إعلامي نظمته مديرية الصناعة لولاية الجزائر، إحتفالا بفعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية، أن هذه الفضاءات المقامة على مستوى “دار العلوم” بالجامعة، مجهزة بمختلف العتاد التكنولوجي اللازم لفائدة الطلبة الراغبين في التخرج بشهادة. مقرونة بإنشاء مؤسسة ناشئة أو براءة إختراع، أو ما يسمى بشهادة مؤسسة ناشئة.

ويأتي هذا الإجراء تبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة. مشيرا إلى أن الطلبة المسجلين في هذا الإطار سيحظون بمرافقة تقنية من قبل ثلاثة حاضنات على مستوى الجامعة. كما يمكنهم الإستفادة من مختلف أجهزة الدعم والتمويل التي وضعتها الدولة. كما سيستفيدون من تكوينات على مستوى مختلف المؤسسات الصناعية والتي قد تستغل حلولهم المبتكرة وفقا لإحتياجاتها.

ولفت المسؤول أيضا إلى إمكانية استفادة الطلبة المتخرجين من هذه الفضاءات بغرض تجسيد مشاريعهم المبتكرة.

ومن جهته، كشف نائب عميد الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية، عز الدين شافع، أن تخرج أول دفعة للطلبة المتحصلين على “شهادة مؤسسة ناشئة” أو “شهادة براءة اختراع” سيكون في شهر جوان 2023.

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