تخصيص 3 أيام للإحتفال بالمولد النبوي في المدارس بعدة نشاطات

أعطى وزير التربية الوطنية، توجيهاته لكافة المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث، لإحياء ذكرى المولد النبوي والمصادف لـ12 من شهر ربيع الأول.

وحسب بيان لوزارة التربية، تم تسطير برنامج ثري لفائدة التلاميذ، ابتداء من ظهيرة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، وإلى غاية يوم الخميس 7 نوفمبر، للإحتفال بهذه المناسبة.

ويتضمن هذا البرنامج، إلقاء دروس ومحاضرات من قبل أساتذة وباحثين في المجال الديني والتاريخي والثقافي حول المناسبة، بمشاركة أئمة، وبالتنسيق مع المديريات الولائية للشؤون الدينية.

بالإضافة إلى إنجاز بحوث وتحقيقات قصيرة وتنظيم مسابقات فكرية حول السيرة النبوية الشريفة من طرف التلاميذ والمنخرطين في نوادي المطالعة والنوادي الأدبية للكتابة الإبداعية.

وإقامة معارض للصور والمقالات حول مختلف العادات والتقاليد وكذا مختلف الأطباق، التي تقدم بالمناسبة حسب خصوصية كل منطقة.

تنظيم أنشطة مختلفة مناسبة للحدث كالمسرحيات والأوبرات والمدائح الدينية، والأناشيد.

وكذا تنظيم أمسيات أدبية وشعرية لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الموروث الحضاري والثقافي الجزائري.

وتنظيم منافسات فكرية ودينية بين الأقسام وبين المؤسسات التربوية والتعليمية.

وتحيي المدرسة الجزائرية ذكرى المولد النبوي الشريف، لتقوية الوعي الفردي والجماعي بمقومات الهوية الوطنية.

وذلك قصد تكوين جيل متشبع بمبادئ الدين الإسلامي وقيمه الروحية والحضارية والأخلاقية والثقافية.

وترسيخ قيم التآزر والتسامح والوحدة والتماسك، بإعتبارها وثائق الانسجام الإجتماعي.

وكذا الحفاظ على التقاليد والأعراف الوطنية بتنوعها الثقافي والجغرافي، المتجذرة في المجتمع الجزائري.