تخصيص 3 مراكز إضافية لإستقبال الأشخاص بدون مأوى بالعاصمة

أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن فتح ثلاث فضاءات إضافية لاستقبال الأشخاص بدون مأوى.

وأضافت الوزيرة، على هامش تفقدها لمركز الاستقبال والايواء الاستعجالي للأشخاص بدون مأوى بدالي ابراهيم ودار الرحمة ببئر خادم، أنه تم تخصيص ثلاث فضاءات إضافية بكل من المدنية، بولوغين و الرويبة كمراكز الحجر الصحي لهذه الفئة.

وتأتي هذه العملية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوردت الوزيرة، أنه هذه الفئة، تخضع إلى مرافقة وتكفل نفسي وطبي طيلة مدة الحجر الصحي، ليتم بعد انقضاء المدة اعادة ادماجهم في مختلف المراكز التابعة للقطاع.

وثمنت كريكو، الجهود التي يبذلها عمال قطاع التضامن لمرافقة هذه الفئة الهشة، سيما في هذه الظروف التي تتطلب تكاثف جهود الجميع لمواجهةهذا الوباء.