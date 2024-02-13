تخصيص 30 ملياردج لتغطية 60 ألف إعانة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عرض حال حول القطاع. أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال الوزير إن القطاع يرافق الشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية. مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وفي هذا الإطار، قام القطاع بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية. لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.

أما في مجال الخدمات الاجتماعية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني. لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد. الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين. الذين ينجزون سكنا ريفيا صالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

كما تم إصدار منشور وزاري شهرأكتوبر 2023، يحدد إجراءات الحصول على هذه الإعانة.

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.

كما شرعت المصالح المكلفة بمعالجة الملفات في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.