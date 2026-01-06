تخصيص 300 حافلة يوميا لنقل المواطنين

اتخذت مؤسسة الجامعية للنقل والخدمات مجموعة من التدابير الاستثنائية لضمان استمرارية خدمة النقل العمومي خلال الإضراب الجاري في وسائل النقل.

وقد تم تسخير أسطول مكون من 300 حافلة لتنقل المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة وتخفيف آثار الإضراب على التنقل اليومي.

وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بإعادة ضبط بعض الخطوط وتنظيم برامج نقل بديلة بما يتماشى مع الوضع الراهن، لضمان الحد الأدنى من الخدمة لفائدة المواطنين.

كما شددت على أنها سخرت كل الإمكانيات المتاحة لمواصلة أداء مهامها في أحسن الظروف، مع متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتجدد الجامعية للنقل والخدمات التزامها بخدمة المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة في هذه الفترة الاستثنائية.