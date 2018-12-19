تخصيص 32 ألف تذكرة تحسبا لمواجهة الكأس بين القبة والمولودية

كشف الحاج علي، مدير ملعب “05 جويلية”، عن تخصيص 32 ألف تذكرة، تحسبا للمواجهة التي ستجمه رائد القبة، بكولودية الجزائر لحساب كأس الجمهورية.

وصرح الحاج علي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “خصصنا 32 ألف تذكرة لهذه المباراة، بسعر 300 دينار للتذكرة الواحدة”.

وأضاف: “عملية بيع التذاكر، ستنطلق غدا الخميس، ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا، بأكشاك ملعب “5 جويلية”، وتستمر إلى غاية موعد المباراة”.

وبخصوص أرضية الملعب، أكد الحاج علي، أن الأعمال جارية، لتهيئة أرضية الملعب، التي ستكون في أحسن حلتها استعدادا لهذه المباراة”.

يذكر أن رائد القبة، سيواجه مولودية الجزائر، غدا الخميس، بملعب “5 جويلية”، لحساب الدور الـ32 من كأس الجزائر.