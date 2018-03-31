تخصيص 32 مليون دينار للوقاية من حرائق الغابات بمستغانم

خصصت ولاية مستغانم ما قيمته 32 مليون دينار لمخطط الوقاية من حرائق الغابات خلال هذه السنة.

وأوضح هاني عبد الرحمن المحافظ الولائي للغابات،أن الغلاف المالي سيوجه لصيانة الفضاءات الغابية وحمايتها من الحرائق والأمراض.

وتطهير حوافي الطرقات والمسالك التي تقع داخل الغابات وإعادة الإعتبار وتثمين الثروة الغابية.

وتخص هذه المشاريع التي هي حاليا في مرحلة إعداد المناقصات والإستشارات أزيد من 300 هكتار من المساحات الغابية.

عبر 13 بلدية من مجموع الـ 32 بلدية تضمها الولاية، وستساهم في خلق أزيد من 70 منصب شغل جديد فور انطلاق الأشغال.

و اشار ذات المسؤول، أن أشغال صيانة 185 هكتار من المساحات الغابية بغلاف مالي قدره 16 مليون دينار إنطلقت السنة الماضية.

وعملية إعادة تشجير الجيوب والفراغات الغابية شملت 125 هكتارا بغلاف مالي من نفس القيمة.

وتم خلال نفس الفترة، تخصيص ما قيمته 12.7 مليون دينار لإعادة تشجير أزيد من 100 هكتار من المساحات الغابية

التي مستها الحرائق في السنوات الماضية، كما عرف برج المراقبة بعين النويصي عملية تهيئة.

مضيفا أن العمليات تشمل 12 بلدية وتساهم في توفير أزيد من 100 منصب شغل تهدف إلى توسيع الغطاء الغابي.

وحماية التربة من الانجراف والتعرية بفعل العوامل الطبيعية، وحماية الجيوب الغابية ومكافحة الحرائق والأمراض النباتية.