تخصيص 35 مليار دج لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي

تم تخصيص إعتماد قيمته 35 مليار دج موجه لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.

وحسبما ورد في مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 27، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22 -156 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 12 أفريل الجاري. والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجاء في هذا المرسوم : “يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دج “35 مليار دج” يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. في الباب رقم 46-03 مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”.

وتم تكليف وزير المالية و وزير التجارة و ترقية الصادرات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.