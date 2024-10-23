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الرياضة

تخصيص 36 ألف تذكرة لأنصار “الجياسكا” لدعم الفريق في مواجهة “السيسكاوة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
تخصيص 36 ألف تذكرة لأنصار “الجياسكا” لدعم الفريق في مواجهة “السيسكاوة”
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انطلقت عملية بيع تذاكر مواجهة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة، في إطار فعاليات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان إدارة شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، فقد تم تخصيص 36.300 تذكرة لأنصار الفريق.

وستتم عملية اقتناء التذاكر عبر منصة “تذكرتي” الإلكترونية https://digiticket.dz/.

وتُولي إدارة الشبيبة أهمية كبيرة لحضور الأنصار في هذه المواجهة، من أجل تقديم الدعم اللازم لرفقاء القائد بوعالية. بهدف تحقيق الفوز وتدارك النتائج السلبية المسجلة مؤخرا.

للإشارة، سيحتضن ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو هذه المواجهة، يوم السبت، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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