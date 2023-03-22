تخصيص 388 نقطة لبيع الأسماك “من المنتج إلى المستهلك” في رمضان

تم تخصيص 388 نقطة بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات من المنتج إلى المستهلك. على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، بهدف المساهمة في ضبط الأسعار.

وأوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بالوزارة، عبد الرحمان هنتور، أن تخصيص هذه الفضاءات تشمل 45 نقطة بيع خاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات. و153 نقطة بيع متعاقدة مع هذه الغرفة “مسمكات خاصة”. بالإضافة كذلك إلى 190 نقطة بيع مباشر في الأسواق الرمضانية.

وأشار هنتور، أن عدد مجهزي سفن الصيد البحري بلغ عدد المشاركين في هذه العملية 100 مجهز. بالإضافة كذلك إلى تخصيص 36 وكيل صيد بحري. سيقومون بالبيع المباشر أو بتوفير المنتجات في فضاءات البيع المباشر، خلال شهر رمضان.

وتخص العملية على وجه الخصوص سمك القاجوج “الدوراد” بنوعيه الكبير بسعر 1090 دج. و الصغير بـ 990 دج، والبلطي الأحمر “التيلابيا” بسعر 550 دج. بالإضافة الى مختلف منتجات التعليب من تونة وسردين بأسعار المصنع، حسب هنتور.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه المبادرة تهدف إلى توصيل السمك من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتمكين أكبر عدد من المستهلكين من إقتناء الأسماك الطازجة المنتجة محليا بأسعار تنافسية. مشيرا إلى أن تخصيص هذه الكميات المتاحة بالمزارع المائية كافية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان خاصة.

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