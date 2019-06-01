تخصيص 4 ملايير دج لتحديث وتوسعة مطار عين الديس بالمسيلة

تم تسخير غلاف مالي بـ4 ملايير دج،لتحديث وتوسعة منشآت مطار عين الديس التابع لبلدية أولاد سيدي إبراهيم جنوب ولاية المسيلة

وأوضح بيان لمصالح ولاية المسيلة، اليوم السبت، أن هذا المبلغ المقتطع من البرنامج القطاعي للتنمية 2018/ 2019

سيخصص لتمويل عمليات بناء مدرج هبوط رئيسي جديد و ممرين “2” لسيارات الأجرة وتوسعة حظيرة المطار

إضافة إلى تحويل محور من الطريق الوطني رقم 45 المتاخم لهذا المطار، وفق ذات المصدر .

وتم إسناد هذه العمليات التي هي حاليا في مرحلة الأشغال لـ4 مؤسسات حيث يتراوح معدل تقدم أشغالها بين 18 و 35 بالمائة”

لافتا إلى أنه سيتم إستكمال مجموع هذه الورشات قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2020 .

و إستنادا لنفس المصالح، فإن هذا المشروع يستهدف تكييف المطار حتى يتمكن من إستقبال بعض الطائرات المخصصة لنقل المسافرين والبضائع

مشيرة إلى أن هذا المطار سيساهم بعد إستلام أشغال تحديثه وتوسعته في تنويع وسائل نقل الأشخاص والبضائع

والإرتقاء بالسياحة بعاصمة الحضنة، وكذا مناطق بوسعادة، أولاد سيدي إبراهيم، خبانة، وخرمام على وجه الخصوص، يضيف المصدر نفسه .