تخصيص 4000 تذكرة لأنصار شباب بلوزداد خلال مواجهة الترجي التونسي

أعلمت إدارة شباب بلوزداد الأنصار بأنه تم تخصيص 4000 تذكرة لمباراة الترجي التونسي التي ستجري في الفاتح أفريل بتونس.

وستلعب المباراة ضمن الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا.

كما قالت أنها سيتم تسليمها للانصار بشكل مجاني الذي سيتواجدون في تونس.

وأضافت إدارة السياربي عبر الصفحة الرسمية، اليوم الخميس على الفايسبوك أنه ستعلن في منشور آخر تفاصيل أكثر حول كيفية دخول الملعب والأبواب المخصصة للجمهور الجزائري.

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