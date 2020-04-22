تخصيص 42 سريرا جديدا مجهزا بأجهزة التنفس الإصطناعي لإستقبال المصابين بفيروس “كورونا” في عنابة

خصصت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة 42 سريرا جديدا لإستقبال المصابين بفيروس كورونا، وقد تم تجهيزها بكامل الأجهزة الطبية اللازمة، كأجهزة التنفس الإصطناعي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي أنه في إطار التدابير و الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة .

وذلك بالتنسيق مع الطاقم الطبي لتجهيز الأرضية الصحية والاستعداد للاستقبال الأمثل للمصابين بفيروس كورونا وضمان التغطية الصحية.

حيث تم إضافة وتخصيص مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى الحكيم ضربان الذي يحوي20 سرير وتجهيزها بكل المعدات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى.

إضافة إلى تخصيص مصلحة الأمراض الداخلية بمستشفى ابن سينا الجامعي الذي يضم 22 سريرا وتزويدها بكل المعدات الطبية كأجهزة التنفس وغيرها لاستقبال مرضى الكوفيد 19، و

وضمان التغطية الصحية لهم بعد أن تم تحويل المرضى إلى مصلحة أمراض السكري و الغدد الصماء كما تم تحديد المداخل و المخارج circuit الخاصة بالمصابين.

كما يعمل أعضاء لجنة اليقظة و المتابعة من خلال اجتماعاتهم الدورية على تسطير عدة برامج خاصة بضمان التعامل الجيد مع الوباء بولاية عنابة من خلال توسيع الإجراءات الاحترازية و الوقائية لتحكم قدر المستطاع في انتشار الوباء .