تخصيص 5 آلاف منصب لفائدة حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه

كشف جمال بوقزاطة، مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القطاع خصص أكثر من 5 آلاف منصب عمل. لفائدة حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى عبر برنامج “ضيف الصباح”، أكد المتحدث أن المنصة الإلكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 7 آلاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات.

كما أوضح جمال بوقزاطة -خلال تصريحه- أن هذه الإجراءات تدخل في سياق تجسيد البند الـ 41 من إلتزامات رئيس الجمهورية. والمتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.

وقال بوقزاطة” الإجراءات تشمل أيضا توظيف الباحثين على مستوى المؤسسات ذات الطايع العلمي والتكنولوجي ومراكز البحث العلمي. وكذا رتب الإداريين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية”.

وكشف بوقزاطة عن فتح إمكانية التوظيف بصفة التعاقد لفئة الباحثين على مستوى المخابر ووحدات البحث لمدة 3 سنوات. للقيام بمهام التعليم والتكوين مع الإستفادة من نفس الامتيازات الخاصة بالأستاذ الباحث الدائم. ومنها الراتب والعطل والضمان الاجتماعي وغيرها من التحفيزات.

وتعد هذه الخطوة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مخرجات الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. والتي تقضي بتوظيف حملة شهادة الماجستير والدكتوراه. من فئة الأساتذة الجامعيين المساعدين والباحثين وكذا فئة الباحثين الإستشفائيين.