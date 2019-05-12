تخصيص 5 حافلات للتبرع بالدم عبر مساجد العاصمة خلال رمضان

قال سفيان كري مدير الإتصال بالوكالة الوطنية للدم، أنها خصصت خمسة حافلات متنقلة للتبرع بالدم عبر 26 مسجدا بالجزائر العاصمة.

في إطار العمليات التضامنية الخاصة بشهر رمضان الكريم التي تنظمها على المستوى الوطني.

مضيفا في حديث لـوأج، أن حملة التبرع بالدم تندرج في إطار العملية التضامنية التي ترعاها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية.

وستشمل 26 مسجدا بمجموع 48 عملية بولاية الجزائر، وتستمر إلى غاية نهاية شهر رمضان.

حيث تم أيضا تهيئة فضاءات بالقرب من المساجد لتسهيل عملية التبرع مباشرة بعد أداء الصلاة فضلا على تخصيص دروس.

للحث على أهمية التبرع بالدم للتحسيس وترقية ثقافة التبرع بالدم .

وأشار المتحدث الى أن العملية التضامنية خلال الشهر الفضيل يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي متخصص .

تهدف إلى جمع كمية كافية من الدم قصد تلبية احتياجات مصالح الإستعجالات الطبية والتوليد وطب الأطفال والجراحة.

ناهيك عن أمراض الدم على غرار التلاسيميا والهيموفيليا.