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تخصيص 50 ألف تذكرة لداربي الإتحاد والمولودية

الرياضة
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تخصيص 50 ألف تذكرة لداربي الإتحاد والمولودية
بقلم كريم.تيغرمت

خصصت إدارة ملعب “5 جويلية”، 50 ألف تذكرة، لجماهير إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، تحسبا للقاء الداربي الذي سيجمعهما غدا السبت.

وشرعت إدارة الملعب، في بيع التذاكر صباح اليوم الجمعة، محددة سعر التذكر بـ300 دينار جزائري. وهو السعر الذي اعتبره الأنصار في متناول الجميع.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة التي تدخل في إطار الجولة الـ21 من المحترف الأول، على الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى العميد للفوز بهذه المباراة لتقليص الفارق عن الرائد شباب قسنطينة، بينما يبحث الإتحاد عن العودة لسكة الإنتصارات من جديد.

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