تخصيص 536 هكتار لبناء 5 آلاف مسكن LPA في العاصمة

تم استرجاعها بعد ترحيل 40 ألف عائلة من المساكن الفوضوية

ولاية الجزائر سجلت فائضا في مساكن «السوسيال» قدر بـ12 ألف وحدة

خصصت مصالح ولاية الجزائر 536 هكتار من الأراضي المسترجعة بمناطق متفرقة من الجزائر العاصمة بعد عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح الولاية، خلال الأشهر المنصرمة، حيث سيتم تخصيص هذه الأراضي لبناء المساكن الترقوية المدعمة LPA، بالإضافة إلى مساكن «عدل» وفضاءات ومرافق عامة.

وكشف، يحيى نصال، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن والعمران، في حديث خص به «النهار»، أمس، على هامش الخرجة الميدانية التي قادت لجنة السكن إلى عدد من الأحياء الجديدة ومدينة سيدي عبد الله.

بأن مصالح الولاية قد خصصت وبصفة رسمية 536 هكتار المسترجعة في إطار عملية القضاء على المساكن الفوضوية وحولتها لاستقبال مشاريع الترقوي العمومي، بحصة مقدرة بأزيد من 5 آلاف مسكن لهذه الصيغة.

بالإضافة إلى كوطة أخرى مخصصة لمساكن «عدل» ومرافقة عمومية أخرى لصالح السكان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تسجيل 72 ألف طلب على مساكن الترقوي المدعم.

وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر ذاته بأن 11 بلدية من بين 57 بلدية على مستوى الجزائر العاصمة قد استفادت من الكوطة المخصصة للسكن العمومي الإيجاري «السوسيال»، فيما لا تزال كوطة مقدرة بـ3800 شقة مخصصة لـ56 بلدية.

وفي سياق ذي صلة، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن والعمران، بأن مصالح ولاية الجزائر قد سجلت فائضا بـ12 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية «سوسيال».

وهو ما سيجعل كل الطلبات وأصحاب المساكن الهشة وقاطني البيوت الفوضوية يستفيدون من عمليات الترحيل، مع دراسة طيفية توزيع 12 ألف وحدة سكنية.

وكان والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، قد أكد شهر جوان المنصرم بأنه قد تم توزيع 80 ألف وحدة سكنية منذ 2014، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل ستستمر خاصة لأصحاب البنايات الهشة وساكني القصدير والبنايات الفوضوية.